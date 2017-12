A alimentação não faz milagres, mas pode ajudar (e muito) a curar uma noite de excessos. A comida acaba por ser fundamental para atenuar os sintomas do álcool.

A solução não está nos hambúrgueres, nas pizzas, nos refrigerantes ou no café, como a maioria das pessoas pensa. Quanto mais saudáveis forem os alimentos, melhor será o impacto dos mesmos na ressaca, escreve a revista norte-americana Women's Health.

Tudo começa com a hidratação. Assim que acorda, o melhor que tem a fazer é beber muita água, pois o álcool tem o ‘poder’ de deixar o organismo muito desidratado.

No entanto, não é só na água que está a ‘cura’. Os alimentos também são muito importantes: comer ovos e cafeína ajuda muito a melhorar o seu bem-estar.

A água de coco também pode ser uma boa escolha, assim como os frutos secos, as chips de coco, as pipocas e as bananas. Estes alimentos têm propriedades que ajudam a atenuar os sintomas fortes que o álcool deixa do dia anterior.

Relativamente às refeições principais, deve evitar comer todos os que sejam processado e demasiado gordurosos, como é o caso da comida fast-food.