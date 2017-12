O humorista esteve presente na festa de Natal da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro – tendo sido ele o ‘convidado mistério’. Ricardo Araújo Pereira não deixou o humor de parte, mas a meio da atuação foi ele quem acabou surpreendido e emocionado.



Ricardo Araújo Pereira contava uma história de uma visita que fez, há uns anos, às instalações do Instituto Português de Oncologia, em Lisboa e que nesse ano conheceu uma menina chamada Marlene, na altura com nove anos.



Apesar de manter sempre o seu lado divertido, o humorista relembrou esse mesmo dia, em que conheceu a menina que estava a lutar contra um cancro

Ricardo Araújo Pereira falava emocionado, quando se apercebeu que a menina de então estava presente na sala onde o mesmo atuava.



O vídeo do momento do reencontro foi partilhado nas redes sociais, por João Salvado, que agradeceu a disponibilidade do humorista e escreveu que "o artista até pode ser um bom artista, mas às vezes até a teatralidade da postura em palco pode claudicar face às coisas imprevistas da vida."