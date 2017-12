O Presidente dos Estados Unidos mais impopular do pós-guerra no final do seu primeiro dezembro no cargo deixou de ser Gerald Ford, um homem que serviu como vice-Presidente e como Presidente sem ter sido escolhido para nenhum dos cargos pelo colégio eleitoral.

O feito foi conseguido por Donald Trump que chegou ao seu primeiro dezembro na Casa Branca com uma taxa de aprovação entre 32% (AP/Norc) e 35% (CNN e Gallup). Ford tinha tido 42% em 1974.

Para dois terços dos inquiridos na sondagem da AP, o país está hoje mais dividido do que estava antes de Trump tomar posse do cargo, facto que talvez explique melhor que outras a razão pela qual o Presidente é tão impopular entre os seus concidadãos.

Comparado com o anterior republicano na Casa Branca, os números de Trump empalidecem ainda mais, já que George W. Bush é de longe o mais popular ao final do seu primeiro ano como Presidente: 86%. É certo que eram circunstâncias excecionais, o 11 de setembro tinha acontecido e o país estava unido em torno do chefe de Estado.

É preciso recuar até 1981 para ver um outro Presidente dos Estados Unidos com popularidade abaixo dos 50%, curiosamento outro republicano, Ronald Reagan que chegou ao seu primeiro dezembro no cargo com uma taxa de aprovação de 49%.

Os dois últimos democratas na Presidência tiveram um primeiro ano meio termo quanto à popularidade, revelador de um começo de mandato difícil. Barack Obama, por exemplo, só conseguiu obter 50% de taxa de aprovação, enquanto Bill Clinton se ficou pelos 54%.