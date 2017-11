Depois da vitória do Sporting em Paços de Ferreira (1-2), também o Benfica respondeu da melhor forma ao empate do FC Porto na Vila das Aves (1-1), batendo o Vitória de Setúbal na Luz por concludentes 6-0. As águias reduzem assim para três os pontos de desvantagem em relação aos dragões, cinco dias antes do clássico entre ambos no Dragão.

A vitória encarnada não mereceu qualquer discussão, começando a ganhar forma logo aos sete minutos, naquele que foi o primeiro golo de Luisão em jogos de campeonato em dois anos e meio. Aos 39', Jonas aumentou, na sequência de um canto, chegando assim aos 100 golos com a camisola do Benfica. Ainda antes do intervalo, os sadinos ficaram reduzidos a dez unidades, com o lateral-esquerdo Nuno Pinto a ver o segundo amarelo por falta sobre Luisão, que havia subido no terreno.

A goleada encarnada consumou-se com mais quatro golos na segunda parte. Salvio fez o 3-0 logo a abrir (48'), Jonas bisou aos 66' - soma já 15 golos no campeonato -, André Almeida inscreveu também o seu nome na lista de marcadores aos 68' e Zivkovic, a três minutos dos 90, selou a contagem com um remate forte, mas que contou com a colaboração de Cristiano, guarda-redes do Vitória.