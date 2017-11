O presidente norte-americano, Donald Trump, reafirmou hoje o seu apoio ao candidato republicano Roy Moore para o cargo de senador do Alabama. Roy é acusado de assédio sexual contra quatro mulheres, sendo que uma destas teria 14 anos na altura, quando o candidato tinha 30 anos.

Na manhã de hoje, Trump publicou na sua conta do Twitter: "a última coisa que precisamos no Alabama e no Senado norte-americano é de uma marioneta Schumer/Pelosi que seja FRACA no crime, FRACA na fronteira e má para os nossos militares".

A reafirmação de Trump foi rapidamente contestada por vários senadores republicanos que consideram errado o presidente tomar uma decisão "política" em vez de levar em conta "o caráter do nosso país". Nos dias a seguir à divulgação destas acusações pelo "The Washington Post", vários senadores e figuras proeminentes republicanas tentaram afastar Moore da campanha eleitoral.

O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, já anunciou que caso Moore ganhe as eleições para o cargo de senador do Alabama, substituindo o Procurador-geral Jeff Sessions, que o Comité de Ética irá investigar as alegações e que Moore poderá enfrentar um voto de expulsão se se confirmarem.