O vulcão Agung, em Bali, na Indonésia, entrou em erupção na madrugada deste domingo tendo formado uma nuvem de cinzas que levou ao cancelamento de vários voos.

A nuvem atingiu os quatro quilómetros de altura e as autoridades indonésias viram-se obrigadas a proibir os voos sobre a ilha, após o Centro de Vulcanologia e Mitigasção de Perigos Geológicos ter emitido um alerta.

De acordo com o porta-voz da agência de gestão de desastres na Indonésia, as cinzas espalharam-se e já chegaram à ilha vizinha das Flores.

Todas as pessoas perto da cratera do vulcão e numa extensão de sete quilómetros tiveram de evacuar as suas casa imediatamente.