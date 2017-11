Ativistas de direitos humanos receiam que o novo governo zimbabuano, liderado por Emmerson Mnangagwa, avance com práticas que violam os direitos humanos e que faça retroceder os progressos feitos nos últimos oito dias de crise no país em termos de liberdades fundamentais.

Também familiares de vítimas de violência de Estado estão preocupados com o currículo do agora presidente Mnangagwa, em tempos braço-direitos de Robert Mugabe e responsável pela brutal repressão contra os partidos políticos da oposição nas eleições de 2008. O agora presidente também é acusado de ser o responsável pela morte de 20 mil civis no sul do Zimbabué na década de 80.

"Só porque [Mnangagwa] roubou o poder ao diabo não quer dizer que o veja como um messias", disse Patson Dzamara, cujo irmão, também ativista, foi sequestrado em 2015 e do qual não se tem notícias, ao "The Guardian". "Tantos foram mortos, mutilados, torturados e aprisionados e os responsáveis estão agora a presidir à transição", complementou.

No seu discurso de tomada de posse no Estádio Nacional em Harare, o presidente Mnangagwa afirmou governar para todos os "zimbabuanos patrióticos" e prometeu eleições no próximo ano. Contudo, não referiu o levantamento das restrições à liberdade de expressão ou a quaisquer outras medidas que possam enfraquecer o domínio dos temidos serviços secretos internos sobre o dia-a-dia do povo zimbabuano.