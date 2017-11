Negócio no brasil

O negócio com a VEM continua a ser um dos grandes motivos para as contas pesadas da companhia aérea nacional. No entanto, de acordo com Diogo Lacerda Machado, se não tivesse sido este negócio, a TAP não teria conseguido crescer no Brasil. As declarações são polémicas porque há muito tempo que o negócio é considerado uma dos mais ruinosos da história da companhia aérea.

Sem prémio

Além de descartar a hipótese de ter havido um prémio para a Geocapital, empresa de Stanley Ho e parceira no negócio, Lacerda Machado explica que “Se a TAP não tem feito esse investimento absolutamente estratégico, decisivo para chegar onde chegou hoje, o tempo seria muito pior”.

Negócio investigado

O negócio que culminou na compra da VEM – Varig Engenharia e Manutenção pela TAP está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A investigação sobre a gestão da TAP foi desencadeada em 2014 por uma denúncia anónima. Nesta compra esteve envolvido Diogo Lacerda Machado, o consultor do governo que assessorou agora as negociações de reversão da TAP.