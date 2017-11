José Paulo Pinto de Sousa, que o Ministério Público acredita ter sido o primeiro testa de ferro de José Sócrates, foi notificado da acusação no âmbito do processo Marquês, esta sexta-feira.

Segundo um plano delineado em conjunto, estava previsto que José Paulo passasse no mínimo quatro anos fora do país, para não ter de prestar declarações sobre as suspeitas que recaem sobre o seu primo, mas um problema de saúde de um familiar próximo obrigou-o a regressar de Angola.

Esta notificação (a última que faltava) faz com que, esgotado o prazo do recurso, o processo possa seguir para a fase de instrução.