Tendo em consideração a evolução do gasóleo e da gasolina no mercado internacional e do euro, o preço da gasolina 95 octanas simples deverá descer 0,5 cêntimos para 1,498 euros, de acordo com os preços médios praticados esta semana em Portugal, segundo os dados disponibilizados pela Direção Geral de Energia.

Esta será a segunda semana consecutiva de descida dos preços deste combustível, que há duas semanas atingiu o valor mais elevado desde agosto de 2015.

Já o preço médio do litro do gasóleo simples deverá manter-se nos 1,279 euros, valor em que se encontra atualmente.