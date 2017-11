Confrontado pelos jornalistas sobre a sessão de perguntas e respostas organizada pelo governo, numa universidade em Aveiro, na qual os participantes são pagos, Marcelo sublinhou que há outros problemas que o preocupam.

"É uma matéria que não comento, o Presidente da República coloca-se noutro plano, acima disso tudo. Há problemas tão importantes dos portugueses e são esses problemas que preocupam o Presidente da República, de facto, e alguns deles ficaram mais visíveis com as tragédias recentes", afirmou em Marco de Canaveses, onde marcou presença numa homenagem ao antigo bispo do Porto António Francisco, recentemente falecido.

Os politicos não podem “nunca descolar” das necessidades que sentem "as pessoas de carne e osso", adiantou, deixando pedido de que "aqueles que intervêm na vida política estejam identificados com as pessoas concretas de carne e osso, que estejam atentos àquilo que se pensa, àquilo que se sente, se sofre e é preciso resolver, dos vários lados".

Recorde-se que o SOL avançou que o Governo gastou 36.750 euros (mais IVA) para recrutar os 50 cidadãos que vão participar este domingo num estudo na Universidade de Aveiro e que depois vão colocar questões aos membros do Executivo de António Costa na presença dos jornalistas.

O SOL sabe que, além das despesas de deslocação e alimentação, cada cidadão vai receber um valor que, nalguns casos, ultrapassa 200 euros.

Jorge de Sá, da Aximage, empresa responsável pelo recrutamento dos participantes no evento, veio depois esclarecer que os cidadão vão ser pagos em vales de compras.