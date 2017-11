Dos treze feriados, dez deles calham em dias da semana, destes três são colados ao fim de semana e outros quatro abrem possibilidade de fazer ponte.

O primeiro dia do ano corresponde ao primeiro fim de semana prolongado, pois este feriado calha a uma segunda-feira.

Três meses depois, assinala-se a 30 de março a Sexta-Feira Santa que traz novo fim de semana prolongado.

No dia 1 maio assinala-se o Dia do Trabalhador, que calha a uma terça-feira, abrindo a primeira hipótese de fazer ponte em 2018.

Ainda no mesmo mês, há nova possibilidade de um fim de semana de quatro dias, com o feriado do Corpo de Deus a celebrar-se no dia 31, e como sempre a uma quinta-feira.

O feriado da Implantação da República, dia 5 de outubro é numa sexta-feira, ou seja traz mais um fim de semana prolongado.

A oportunidade de ponte seguinte é só em novembro, com o dia 1 a calhar a uma quinta-feira.

A última ponte do ano está guardada para o Natal, com o dia 25 a calhar a uma terça-feira

Os restantes feriados serão assinalados a meio da semana ou a um sábado e domingo

Ano Novo – 1 de janeiro – segunda-feira – fim de semana prolongado

Sexta-Feira Santa – 30 de março – sexta-feira - fim de semana prolongado

Páscoa - 1 de abril – domingo

Dia da Liberdade - 25 de abril – quarta-feira

Dia do trabalhador – 1 de maio – terça-feira - Ponte

Corpo de Deus – 31 de maio – quinta-feira - Ponte

Dia de Portugal - 10 de junho – domingo

Assunção de Nossa Senhora - 15 de agosto – quarta-feira

Implantação da República – 5 de outubro – sexta-feira - fim de semana prolongado

Dia de Todos os Santos - 1 de novembro – quinta-feira -Ponte

Restauração da Independência - 1 de dezembro – sábado

Imaculada Conceição – 8 de dezembro – sábado

Natal – 25 de dezembro – terça-feira - Ponte