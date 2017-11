A questão dos direitos de autor continua a levantar várias questões e os problemas têm surgido nas mais variadas áreas. Um dos últimos casos a chamar a atenção de muitos foi a última capa da revista E, do Expresso. Num tweet, que tem vindo a ganhar popularidades nas redes sociais, o semanário é acusado pela designer Ann Cross de apresentar a mesma solução gráfica que foi usada pelo New York Times. Na edição do New York Times aparecia Obama, na edição portuguesa aparece José Eduardo dos Santos.

Ainda que muitos tenham alertado para a possibilidade de os direitos terem sido pagos, Gail Bichler, diretora de design da New York Times Magazine, já veio garantir que o jornal português não fez nenhum pedido nesse sentido.

Até à data, ainda não houve qualquer reação por parte da publicação, que faz parte do grupo que pertence a Francisco Pinto Balsemão.