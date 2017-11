O Presidente da República considera que Mário Centeno pode protagonizar uma «candidatura forte» e é um «grande nome» para a presidência do Eurogrupo.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou a admitir, em abril, que a hipótese de o ministro das Finanças português ocupar a presidência do Eurogrupo era «uma má solução para Portugal», mas mostra-se agora mais entusiasmado com essa possibilidade.

Marcelo avisou, porém, que «não vale a pena elevar muito as expectativas».

Mário Centeno está a procurar apoios e ainda não apresentou qualquer candidatura. O jornal Público relatava esta semana em manchete que os liberais ameaçam a candidatura do ministro português. A eurodeputada Ana Gomes disse, no início da semana, ao jornal i, que os contactos que tem feito, em Bruxelas, vão no sentido de que «há hipóteses muito sérias» de Mário Centeno vir a a assumir a presidência do Eurogrupo. A socialista diz que isso é «bom para Portugal».

A possibilidade de Centeno ocupar este cargo não é vista com bons olhos por alguns socialistas.Nem todos acreditam que este cargo terá vantagens para Portugal. BE e PCP também não simpatizam com esta candidatura.