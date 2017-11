Fez na segunda-feira 70 anos que Isabel Il e Filipe de Edimburgo trocaram alianças na Abadia de Westminster. Estávamos a 20 de novembro de 1947 quando a ainda princesa Isabel que, já se sabia, seria a nova monarca britânica, ainda que tal tenha acontecido antes do previsto devido à prematura morte do pai, o rei Geoge VI, apenas cinco anos depois do matrimónio – selou a união com Filipe Mountbatten. A cerimónia, que contou com dois mil convidados, foi acompanhada através da rádio por dois milhões de pessoas em todo o mundo. Afinal, naquela manhã de 1947 - e ainda no rescaldo da Segunda Guerra Mundial - celebrou-se não só o matrimónio como o fim de um ciclo de extrema dureza em que o Reino Unido esteve especialmente envolvido.

Embora o momento fosse de festa, o espetro dos tempos difíceis apareceu em vários apontamentos, a começar no vestido de Isabel. O modelo escolhido - de seda marfim, decote em coração, corpete justo ao corpo e cintura baixa terminando em forma de V, o vestido da autoria de Norman Hartnell terminava com uma cauda de quatro metros e foi inspirado no quadro ‘A Primavera’, de um dos mestres do Renascimento, Botticelli. A evocação à pintura que simboliza o renascer da nova estação não foi em vão – Isabel julgou o apontamento apropriado numa altura em que o mundo renascia da guerra. Além do simbolismo, houve um aspeto mais prático decorrente dos tempos que se viviam: o traje foi pago com senhas de racionamento.

Os recém-casados receberam cerca de 2.500 presentes de todo o mundo, nos quais se incluíram joias, uma máquina Singer, 500 latas de ananás – um produto difícil de arranjar – e um frigorífico. E até Gandhi enviou uma lembrança: um pedaço de tecido de algodão no qual bordou, ele próprio, as palavras “Jai Hind” – vitória para a Índia.

Em 1997, a Rainha de Inglaterra e o Duque de Edimburgo celebraram as bodas de ouro. Há dez anos, em 2007, chegaram às bodas de diamante. Foram o primeiro casal na Casa Real britânica a dobrar o cabo dos 60 anos de vida comum e, por essa altura, organizaram uma exposição no Palácio de Buckingham em que foram expostos não só os trajes dos noivos como até alguns dos presentes recebidos.

Aos setenta anos, chegaram às bodas de vinho mas a celebração pública foi mais contida e fez-se através de uma fotografia comemorativa, em que, ao lado do seu duque, de 95 anos – e que retirou este ano da agenda real - surge uma sorridente rainha de 91 anos, num elegante vestido bege.

O casamento da Rainha de Inglaterra com Filipe Mountbatten tem pormenores sumarentos e uma excecional longevidade, mas não é caso único. Há até quem já tenha dobrado o cabo dos 90 (!) anos de casamento. Lá iremos.

75 anos a ajudar os outros

Em março deste ano, Harvey e Irma Schluter comemoram 75 anos de casamento – as chamadas bodas de alabastro. Uns meses depois viram a sua história saltar para as páginas dos jornais - e não foi pela duração do matrimónio. Num ano especialmente difícil no que concerne a fenómenos meteorológicos, houve vários furacões a fustigar o Atlântico Norte e o Golfo do México. Harvey e Irma, que deixaram um rasto de destruição atrás de si, foram dois deles. Em setembro, o The New York Times contou a história do casal que, coincidentemente, tem o nome dos furacões, mas que, atrás de si, deixou antes um legado de ternura.

Harvey fez 104 anos em julho, Irma chegou este mês aos 93. Casaram em 1942 e, depois de uma curta passagem por Fort Meade, Maryland, assentaram arraiais em Washington, onde ainda hoje vivem. Harvey trabalhou como barbeiro e Irma era dona de casa. Vinham ambos de famílias numerosas, pelo que lhes pareceu natural acolherem crianças, “muitas com deficiências físicas ou mentais”, descreve o jornal norte-americano. Ao longo das décadas, terão acolhido 120 crianças – um número que Irma confirmou ao jornal local The Spokesman-Review em março, a propósito dos 75 anos de casados. Em 2013, Harvey disse ao mesmo jornal que ter sido um pai de acolhimento foi a experiência mais compensadora que teve na vida.

Recordam-se de grandes momentos da história do século XX, como da chegada do homem à lua, o assassinato de Kennedy e até da Grande Depressão, embora fossem ainda muito jovens. Em setembro deste ano, o casal não acreditou quando a filha lhes ligou a contar a coincidência com o nome dos furacões, que consideraram «muito triste». «Não faço ideia do que irei fazer, nunca estive numa situação destas», disse Irma. «Vou tentar ajudar algumas pessoas, não sei como», sublinhou a nonagenária. Um exemplo.

As bodas de diamante de Soares dos Santos

Mas as ligações duradouras não são um exclusivo além fronteiras. Alexandre Soares dos Santos, antigo presidente do grupo Jerónimo Martins, nascido em 1934 – completou em setembro 83 anos – está prestes a comemorar a ligação de 60 anos com a mulher, Maria Teresa Canas Mendes da Silveira e Castro, dois anos mais velha. Casaram em Lisboa, na Igreja da Madre de Deus, a 28 de dezembro de 1957. Dois dias depois partiram para a Alemanha, contou em 2012 ao Público numa das poucas entrevistas em que abriu uma nesga da porta da esfera familiar.

E, tal como aconteceu há uma década, as datas redondas são para comemorar em família. «Eu, quando fiz os meus 50 anos de casado, se algum dos meus filhos não estivesse era o fim da picada», disse na mesma entrevista. A festa das bodas de diamante será, portanto, outro momento para juntar a família – desta vez numa quinta da região de Lisboa.

Há bodas até aos cem anos

1.º ano - Bodas de Papel

2.º Bodas de Algodão

3.º - Bodas de Couro ou de Trigo

4.º - Bodas de Flores, Frutas ou de Cera

5.º - Bodas de Madeira ou de Ferro

6.º - Bodas de Açúcar ou de Perfume

7.º - Bodas de Latão

ou de Lã

8.º - Bodas de Barro ou de Papoula

9.º - Bodas de Cerâmica ou de Vime

10.º - Bodas de Estanho ou de Zinco

11.º - Bodas de Aço

12.º - Bodas de Seda ou Ónix

13.º - Bodas de Linho ou de Renda

14.º - Bodas de Marfim

15º - Bodas de Cristal

16.º - Bodas de Safira ou de Turmalina

17.º - Bodas de Rosa

18.º - Bodas de Turquesa

19.º - Bodas de Cretone ou de Água Marinha

20.º - Bodas de Porcelana

21.º - Bodas de Zircão

22.º - Bodas de Louça

23.º - Bodas de Palha

24.º - Bodas de Opala

25.º - Bodas de Prata

26.º - Bodas de Alexandrite

27.º - Bodas de Crisopráso

28.º - Bodas de Hematita

29.º - Bodas de Erva

30.º - Bodas de Pérola

31.º - Bodas de Nácar

32.º - Bodas de Pinho

33.º - Bodas de Crizopala

34.º - Bodas de Oliveira

35.º - Bodas de Coral

36.º - Bodas de Cedro

37.º - Bodas de Aventurina

38.º - Bodas de Carvalho

39.º - Bodas de Mármore

40.º - Bodas de Esmeralda

41.º - Bodas de Seda

42.º - Bodas de Prata dourada

43.º - Bodas de Azeviche

44.º - Bodas de Carbonato

45.º - Bodas de Rubi

46.º - Bodas de Alabastro

47.º - Bodas de Jaspe

48.º - Bodas de Granito

49.º - Bodas de Heliotrópio

50.º - Bodas de Ouro

51.º - Bodas de Bronze

52.º - Bodas de Argila

53.º - Bodas de Antimónio

54.º - Bodas de Níquel

55.º - Bodas de Ametista

56.º - Bodas de Malaquita

57.º - Bodas de Lápis-lazúli

58.º - Bodas de Vidro

59.º - Bodas de Cereja

60.º - Bodas de Diamante

61.º - Bodas de Cobre

62.º - Bodas de Telurita

63.º - Bodas de Sândalo

64.º - Bodas de Fabulita

65.º - Bodas de Platina

66.º - Bodas de Ébano

67.º - Bodas de Neve

68.º - Bodas de Chumbo

69.º - Bodas de Mercúrio

70.º - Bodas de Vinho

71.º - Bodas de Zinco

72.º - Bodas de Aveia

73.º - Bodas de Manjerona

74.º - Bodas de Macieira

75.º - Bodas de Brilhante ou Alabastro

76.º - Bodas de Cipreste

77.º - Bodas de Alfazema

78.º - Bodas de Benjoim

79.º - Bodas de Café

80.º - Bodas de Carvalho

81.º - Bodas de Cacau

82.º - Bodas de Cravo

83.º - Bodas de Begónia

84.º - Bodas de Crisântemo

85.º - Bodas de Girassol

86.º - Bodas de Hortênsia

87.º - Bodas de Nogueira

88.º - Bodas de Pera

89.º - Bodas de Figueira

90.º - Bodas de Álamo

91.º - Bodas de Pinheiro

92.º - Bodas de Salgueiro

93.º - Bodas de Imbuia

94.º - Bodas de Palmeira

95.º - Bodas de Sândalo

96.º - Bodas de Oliveira

97.º - Bodas de Abeto

98.º - Bodas de Pinheiro

99.º - Bodas de Salgueiro

100.º - Bodas de Jequitibá