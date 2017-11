Vital Moreira defende que o governo devia ter um plano para transferir alguns serviços do Estado sediados em Lisboa. "Entre as instituições elegíveis para saírem de Lisboa ocorrem-me sempre o Tribunal Constitucional e o Instituto da Vinha e do Vinho", escreve, no blogue Causa Nossa, o constitucionalista.

O ex-eurodeputado socialista entende que "a deslocalização territorial de alguns dos numerosos institutos e agências do Estado sediados em Lisboa deveria estar na agenda de todos os governos apostados em combater a profunda assimetria na repartição territorial dos serviços do Estado entre nós".

Para o constitucionalista, em vez de "soluções ad hoc e reativas", como foi o caso do Infarmed, o governo deveria elaborar "um plano ponderado de transferência de outras instituições públicas, atenuando o quase monopólio da capital".