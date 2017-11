Uma mulher de 40 anos caiu de um barco de recreio ao largo da praia do Castelo do Queijo, no Porto, na madrugada de sábado, as buscas tinham sido interrompidas durante a noite, mas foram retomadas esta manhã às 8h.

"Tal como no sábado, as buscas contam com meios por terra, mar e ar", afirmou o capitão do Porto do Douro e Leixões, Rodrigues Campos, citado pela TVI24.

A embarcação de recreio levava a bordo a mulher, que ainda não foi encontrada, e um homem de 45 anos que foi resgatado pelas autoridades com apenas alguns ferimentos.

O homem terá perdido o controlo do barco, que embateu numa zona rochosa da praia do Castelo do Queijo.

A TVI avançou que o homem apresentava sinais de embriaguez.