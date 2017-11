Não, não, não e… talvez. Foi esta a ordem das respostas oferecidas por Martin Schulz quando, na sequência dos péssimos resultados obtidos pelo seu partido nas eleições federais do passado mês de setembro, foi questionado sobre a viabilidade de uma repetição da ‘grande coligação’ que, desde 2013, junta no Governo os dois maiores partidos da Alemanha: o ‘seu’ Partido Social-Democrata (SPD) e a União Democrata-Cristã (CDU) de Angela Merkel

Com o pior resultado eleitoral partidário desde o pós-guerra no bolso – apenas 20,5% dos votos – e ciente de que o mesmo não foi mais do que a amostragem de um «cartão vermelho» – as palavras são suas – do eleitorado à decisão do SPD de ter aceitado ser o parente pobre da coligação governativa, nos últimos quatro anos, Schulz cedo decidiu que, estando em risco a própria sobrevivência política do partido, o caminho só podia ser o da oposição. Mas o falhanço estrondoso das negociações entre a CDU, a União Social-Cristã (CSU) – seu partido-irmão da Baviera – os Verdes e o Partido Liberal Democrata (FDP), no passado domingo, com vista a um acordo preliminar de Governo, transportou a Alemanha para um cenário de incerteza inédito e fez aumentar os pedidos de reconsideração da posição irredutível assumida pelo líder social-democrata. Em nome do maior interesse nacional.

A rejeição da solução ‘Jamaica’ – assim denominada na Alemanha pelas semelhanças entre a conjugação das cores da CDU, FDP e ecologistas e a bandeira daquele país caribenho – e a indisponibilidade do SPD em voltar a juntar os trapos com Merkel, deixam sobre a mesa duas possibilidades nunca tentadas num país adverso à incerteza e que, agravadas pela entrada do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) no Bundestag, podem ter um efeito contrário ao desejo de estabilidade que alemães (e europeus!) querem.

Sem maioria no Parlamento alemão – com apenas 246 deputados eleitos numa câmara de 709, necessita de pelo menos mais 109 parlamentares para tal [ver caixa ao lado] – a chanceler pode avançar para a constituição de um Governo minoritário, que teria de batalhar diariamente com os restantes partidos para aprovar praticamente todo o tipo de legislação, ou apostar na convocação de eleições antecipadas para solucionar o problema, com a consciência de que nada lhe garante que pode ganhar deputados – as sondagens apontam para perdas na ordem dos 2% ou 3%, subtraídas aos 32,9% logrados em setembro – ou que os seus eleitores mais à direita não vão avaliar o fracasso das negociações com FDP e Verdes como uma demonstração clara de incapacidade de Merkel e apostar os seus cavalos na incómoda AfD.

Esta última possibilidade tem ainda a agravante de apenas poder ser decidida após as três votações que o Bundestag ainda terá de realizar – definidas pela Constituição para a escolha do novo chanceler –, um trâmite processual que arrastaria a eventual marcação do ato eleitoral para fevereiro ou março, no mais favorável contexto possível.

Foi com base neste cenário negro que está a bloquear politicamente a maior economia europeia que se deu a transferência das fichas de jogo de Martin Schulz, que de um categórico ‘não’ passou para um tímido ‘talvez’. Esta mudança foi ganhando força durante a semana e muito se deve às pressões oriundas de vários quadrantes do espetro político alemão, inclusive do SPD. Nomeadamente do Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, ele que é um antigo deputado e ministro social-democrata, e que recebeu Schulz na quinta-feira, para lhe suplicar que pelo menos ouvisse o que a chanceler tem a dizer antes de rejeitar nova coligação.

O apelo surtiu efeito, já que o ex-presidente do Parlamento Europeu acedeu a encontrar-se com os representantes da CDU, durante a próxima semana, e perceber quais as opções em cima da mesa. «Decidimos aceitar o convite do Presidente para manter negociações com outros partidos», informou ontem Schulz, numa breve conferência de imprensa na sede do partido, em Berlim, reforçando, no entanto, a ideia de que concordar em negociar não pressupõe, desde logo, «qualquer resultado automático em qualquer direção».

A imprensa alemã sugere que a prioridade do líder do SPD passa por apoiar um Executivo minoritário da CDU, embora o próprio Schulz tenha admitido ontem a possibilidade de renovar a ‘grande coligação’, desde que o partido dê luz verde para tal, no congresso marcado para daqui a duas semanas: «Que fique claro: se as negociações conduzirem a uma situação em que formemos parte de um Governo, qualquer que seja a sua forma ou os seus parceiros, as bases do partido [SPD] devem votá-la».

Martin Schulz e Angela Merkel têm previsto sentar-se à mesa durante a próxima semana para perceberem qual o estado de espírito um do outro e decidirem se o próximo passo a dar será em frente ou para trás. Com poder de facto para desbloquear a situação, a bola passou para o lado social-democrata. Resta saber o que pretenderá o SPD_para aceitar o que não queria e resgatar Merkel.