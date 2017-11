Os números são sempre uma grande maçada para quem aposta na propoganda para mascarar a realidade.

Numa altura em que a gerinonça faz dois anos de vida e anda a acenar com crescimentos da economia e recuperação do emprego, as afirmações do economista Augusto Mateus no congresso da APAVT em Macau são um aviso sério à navegação: «Em 2018 produziremos riqueza ao mesmo nível de 2007».

Outro assunto que mereceu a atençao do economista foi a falta de investimento na economia portuguesa: «Como uma empresa pode crescer sem investimento? E como uma economia pode crescer sem investimento?» O especialista admitiu que a economia portuguesa enfrenta uma séria crise de investimento, público e empresarial.

Portugal na opinião de Augusto Mateus está muito afastado das outras economias europeias e apresenta um enorme desequilíbrio financeiro: «Portugal precisa de financiamento externo ainda durante muito tempo. Temos de prestar atenção a isso e qualquer alteração às taxas de câmbio, de juro vai criar-nos problemas graves», acrescenta.