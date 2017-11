A partir de janeiro, Mário Centeno terá de apresentar mensalmente à Assembleia da República um relatório das cativações feitas ao Orçamento do Estado (OE). A proposta foi apresentada pelo Bloco de Esquerda (BE) e foi uma das medidas aprovadas pela chamada ‘coligação negativa’, nome dado às votações que juntaram a Esquerda ao PSD e CDS contra a vontade do PS.

O PCP ainda tentou travar a medida, juntando-se ao PS no voto contra, mas sem sucesso. O socialista Paulo Trigo Pereira, em declaração de voto, disse que a medida é «inconstitucional».

Apesar do entendimento entre PS, PCP e BE, bloquistas e comunistas votaram por si nas propostas apresentadas pelos dois partidos, aprovando algumas das medidas com o apoio da Direita.

No primeiro dia de votações, PSD, CDS, BE e PCP juntaram-se para aprovar a construção de uma residência para estudantes em Rio Maior no valor de 800 mil euros, a primeira coligação negativa dos três dias de votações. A proposta do CDS para eliminar o imposto sobre o sal, também chamado ‘imposto batata frita’, beneficiou da abstenção de um dos partidos que apoiam o Governo. Ao abster-se, o PCP permitiu que a proposta fosse aprovada com os votos a favor do CDS e do PSD.

A unanimidade da ‘geringonça’ foi questionada com as várias discussões entre o PCP e o BE sobre que propostas deveriam ser votadas primeiro, quando os textos eram iguais, levando a interrupções e discussões sucessivas sobre a burocracia associada às votações. Cecília Meireles, deputada do CDS, chegou mesmo a acusar os partidos de estarem mais interessados em outdoors com as propostas aprovadas do que em melhorar a vida dos portugueses.