Com o Governo e os partidos da ‘geringonça’ a perderem votos nas sondagens de opinião, desde os incêndios de 15 de outubro, António Costa pôs em marcha um plano de recuperação de popularidade.

E foi com esse objectivo que agendou – e mandou preparar em segredo – o Conselho de Ministros extraordinário em Aveiro, neste domingo, e um conjunto de iniciativas evocativas do segundo aniversário deste Executivo.

O Conselho de Ministros arranca às 11h e, na parte da tarde, pelas 15h, tem início a sessão de perguntas ‘acertadas’ com cidadãos ‘anónimos’. Ambas as sessões – do Conselho de Ministros e de respostas aos cidadãos – acontecem na Reitoria da Universidade de Aveiro.

Apesar de o Governo comemorar dois anos amanhã, as iniciativas de evocação da tomada de posse arranca já hoje. Vários ministros vão visitar diversos distritos, participando em «iniciativas que materializam medidas concretizadas ou em concretização», revelou o Executivo.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, inaugura um novo Centro de Contacto da Segurança Social em Castelo Branco.

Já o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, estará no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai estar presente na inauguração do Centro Regional do Sistema de Alerta de Tsunamis, no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), e numa marcha na capital que assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ao seu lado, marcarão também presença as ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e da Justiça, Francisca Van Dunem.

Mário Centeno, da pasta das Finanças, estará em visita à Alfândega do Aeroporto de Lisboa, enquanto do outro lado do Atlântico Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, comemora o segundo aniversário do Executivo no Rio de Janeiro, Brasil, numa iniciativa sobre a língua portuguesa.

Tiago Brandão Rodrigues, da pasta da Educação, vai visitar as obras de modernização da Escola Secundária de Fafe e da Escola Básica Professor Carlos Teixeira, na mesma cidade.

Manuel Heitor, à frente da Ciência e do Ensino Superior, vai a Matosinhos e a Braga para lançar uma nova iniciativa – «Manhãs Com Tecnologia» – e assistir à instalação do primeiro supercomputador no país.

Recorde-se que o Governo já tinha assinalado a efeméride de forma semelhante no ano passado.