Pelo menos sete pessoas morreram num confronto entre a polícia militar e narcotraficantes no Rio de Janeiro Rio de Janeiro na última madrugada, anunciaram neste sábado fontes oficiais da polícia.

O incidente ocorreu na favela de Cajú, na zona norte do Rio de Janeiro, quando, por volta das duas da madrugada a polícia militar se ter deslocado ao local após um alerta de um confronto armado entre grupos rivais de traficantes de droga pelo controlo do morro.

Segundo as autoridades, pelo menos 30 traficantes da fação Comando Vermelho (CV) tinham tentado invadir a favela do Cajú, atualmente controlada pela ação Amigos dos Amigos (ADA).

Em comunicado, a polícia, que não especifica se as vítimas mortais foram atingidas por disparos da polícia ou dos traficantes, assegurou que os agentes foram visados por disparos.

A operação resultou ainda na detenção de 11 pessoas e na apreensão de sete armas, 790 munições de vários calibres, quatro granadas, dois radiotransmissores e coletes à prova de bala.

Desde o início deste ano, foram registados 4 mil homicídios no estado do Rio de Janeiro, a maior parte deles na região metropolitana da capital estadual. Face a esta vaga de violência, o presidente Michel Temer reforçou a segurança do Rio de Janeiro com mais 10 mil militares, pelo menos até ao final de 2018.