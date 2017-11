Com um golo de Vítor Gomes aos 63 minutos, o Desportivo das Aves empatou 1-1 com o FC Porto, à 12.ª jornada da Primeira Liga.

Os portistas adiantaram-se no marcador, com um golo de Ricardo logo aos seis minutos, mas depois da expulsão de Corona, ao minuto 52, por acumulação de cartões amarelos, o Desportivo das Aves conseguiu arrancar ao FC Porto o seu segundo empate no campeonato, que apesar deste resultado se mantém na liderança, com 32 pontos, à frente do Sporting (27) e do Benfica (26), que jogam este domingo.

“A nossa posse de bola podia e devi ter sido feita com mais paciência”, disse Sérgio Conceição no final do jogo, reconhecendo que faltou à sua equipa “diversidade de movimentos” na primeira parte do jogo. “Penso que a equipa reagiu bem à inferioridade numérica, mas a equipa não tem que reagir. A equipa tem que agir. Tem que entrar desde o primeiro momento como [fez] em muitos momentos da nossa segunda parte”, acrescentou o treinador do FC Porto, que felicitou o Desportivo das Aves pelo resultado. “Espero que o Aves se mantenha na primeira divisão e com esta determinação que demonstraram no jogo com certeza que vão conseguir.”

Sobre o resultado, Sérgio Conceição sublinhou ainda que não foi uma derrota o resultado deste sábado. “Apesar de tudo não perdemos. Continuamos invictos, continuamos em primeiro lugar, independentemente dos resultados dos rivais, e aguardamos o próximo jogo como uma final, como fazemos sempre.”