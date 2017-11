Centenas de pessoas marcharam na tarde deste sábado em Lisboa num protesto contra a violência dirigida às mulheres, assinalando o Dia Internacional Contra a Violência Doméstica, com o lema “Contra a violência machista, age!”.

A partir do Largo do Intendente, onde foram recordados os nomes das 18 mulheres que morreram este ano vítimas de violência doméstica, e a forma como cada uma delas foi assassinada, os manifestantes marcharam até ao Rossio, entoando palavras de ordem como “A nossa luta é todo o dia, somos mulheres e não mercadoria”, “Não é Não”, ou “Deixa passar, sou feminista e o mundo eu vou mudar”. Ou, nos cartazes, “Não me calo”, “Contra a ditadura da heterocultura” e “Amor não mata, machismo sim”.

Entre as centenas de pessoas que participaram na marcha estiveram a deputada do PS Catarina Marcelino, até outubro secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, as ministras da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, e da Justiça, Francisca Van Dunem, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.