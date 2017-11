O Instituto Português do Mar e da Atomosfera emitiu neste sábado um aviso amarelo para o arquipélago da Madeira até terça-feira devido às previsões de chuva e vento.

O aviso amarelo para chuva, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, estende-se até às 6h de terça-feira e o aviso amarelo para o vento, com rajadas que atingirão os 90 quilómetros/hora, até ao fim do dia de segunda-feira. Já Porto Santo está apenas sob aviso amarelo para chuva, mas também até às 6h de terça-feira.

O Aeroporto Cristiano Ronaldo está por agora operacional, mas as previsões de más condições meteorológicas levaram mesmo ao cancelamento nesta sexta-feira da viagem do navio Lobo Marinho para a ilha.

O Serviço Regional de Proteção Civil informava já na sexta-feira que o estado do tempo no arquipélago da Madeira, entre o fim da tarde do dia 24 e a manhã do dia 28 (terça-feira) seria “condicionado por uma depressão extratropical à qual deverá estar associada forte advecção de ar húmido e fortes movimentos verticais”.