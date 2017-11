Pedro Santana Lopes afirmou este sábado que o partido tem de se preparar rapidamente para se transformar numa “alternativa coerente à governação incoerente” do PS com o apoio parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. “Quer na solução política, quer nas medidas, reações e opções que vai anunciando”, disse o candidato à liderança do PSD à margem de um encontro com militantes em Loulé, no Algarve.

Para o candidato, o governo de António Costa “está sem rumo e desorientado”. E explicou: “São dois anos de um governo que foi uma surpresa, com uma solução política completamente inesperada e que procurou governar com o plano B, ou seja, com um programa mais perto das medidas que contestou na campanha eleitoral do que se pensava.”

Daí que diga ter-se vindo a tornar “visível”, ao longo dos últimos meses, uma “perda de rumo do governo”, com uma “desorientação muito significativa, nomeadamente nas opções de fundo e estratégicas, de gestão das finanças públicas e na resposta às reivindicações das estruturas sindicais”.

E lembrou como o discurso do primeiro-ministro se tem alterado recentemente, não prometendo “nada de bom para a segunda metade da legislatura”, que cada vez considera com menos probabilidade de chegar ao fim. “O PCP não volta a ser o que era no seio da coligação, por outro lado, penso que, tendo acabado o estado de graça e tendo-se modificado a relação entre governo e Presidente da República, estamos perante uma alteração substancial do quadro político.”

Em Loulé, Santana Lopes pediu aos militantes “disciplina partidária, disciplina e o cumprimento de regras” neste momento crucial para o partido. “Não aceito que, quando estamos em tempo de grandes responsabilidades, andem elementos do PPD/PSD ao lado de adversários políticos a desancarem no partido.”