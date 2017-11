O ministro da Cultura garantiu neste sábado que o regulamento de utilização de espaços nos serviços dependentes da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) será publicada na próxima semana.

“Vai sair na semana que vem”, disse Luís Filipe Castro Mendes no final de uma visita às Termas Romanas de São Pedro do Sul, em Viseu, que serão alvo de uma intervenção de valorização e reabilitação estimada em 1,9 milhões de euros. “Já está mais ou menos decidido que, em relação ao Panteão, serão limitadas as atividades possíveis de se realizar a atividades culturais, a atividades ligadas à História e à memória, mas não certamente atividades festivas.”

O regulamento, adiantou ainda, terá também em atenção a diversidade dos espaços do Mosteiro da Batalha e do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. “No Mosteiro da Batalha é relativamente simples de fazer essa distinção, uma vez que só a sala do capítulo, o claustro do capítulo, corresponde à classificação daquele monumento como Panteão. Onde está o Soldado Desconhecido, certamente que nesse espaço não serão permitidas atividades festivas, nomeadamente jantares e cocktails”, explicou o ministro à imprensa.

Já em relação ao Mosteiro dos Jerónimos, declarado Panteão nacional por decreto da Assembleia da República, a diferenciação de espaços no regulamento será mais complexa, já que os túmulos se encontram distribuídos entre a nave da igreja e os claustros. Daí que esteja a ser analisada “com um pouco mais de cuidado” a possibilidade de realização de eventos nesse monumento, que não deverá ficar contudo fechado a eventos privados por concessão. “Vamos é limitar, com mais rigor, com linhas mais precisas, o seu uso”, afirmou Castro Mendes, adiantando ainda que “dado o valor simbólico que tem um monumento nacional, o preço de custo terá de ser evidentemente um preço elevado”.

O ministro deixou, no entanto, claro que o governo não está contra a rentabilização do património, condenando apenas “uma rentabilização sem consideração e ilimitada”. “Por isso é que queremos impor limites e regras a uma prática que em si mesma não condenamos.”