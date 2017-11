De visita a Penela, distrito de Coimbra, o ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, afirmou este sábado que a reflorestação do país deve ser uma das maiores prioridades nacionais nos próximos anos. Em Ferraria de São João, uma aldeia que está a desenvolver um projeto local de defesa contra incêndios, o governante salientou que os temas ligados à floresta deverão ser encarados “com muito muito mais atenção” na discussão do próximo quadro comunitário.

“A importância da floresta e de uma reabilitação e reflorestação do país é decisiva e deve constituir uma das prioridades maiores do país nos próximos anos”, disse Siza Vieira, ao lado do presidente da Câmara Municipal de Penela e do coordenador da Unidade Missão para a Valorização do Interior, em visita ao projeto Zona de Proteção Ambiental da aldeia de Ferraria de São João, uma das muitas que no incêndio de Pedrógão, que em junho passado fez 64 mortos, se viram cercadas pelas chamas.

O projeto, que está a ser desenvolvido por uma associação de moradores, consiste no corte dos eucaliptos numa faixa de 100 metros em redor do aglomerado habitacional, que estão já a ser substituídos por espécies autóctones, de uma forma ordenada, e prevê ainda a implementação de uma gestão conjunta e sustentada dos terrenos daquela zona. Para isso, nos últimos quatro meses, os moradores conseguiram já o consenso de 77 proprietários de 255 terrenos para a criação dessa faixa de proteção, com um custo previsto entre os 100 e os 150 mil euros.

Uma iniciativa apontada por Siza Vieira como exemplar porque, disse, citado pela Lusa, “não espera por ninguém” para “tomar as medidas certas”: “Aprendemos a importância da liderança local, da articulação com as autarquias e do apoio do Estado. Este é um projeto que ganhou uma dinâmica própria, que demonstra o que pode ser uma aldeia no meio de um território rural, que atrai população, que é resiliente às agressões destas ameaças dos incêndios e um exemplo absolutamente extraordinário de como se cria uma dinâmica local.”