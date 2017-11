Várias dezenas de pessoas participaram neste sábado, Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, em Luanda, numa marcha de repúdio pela violência contra as mulheres, num país em que as estimativas apontam para 170 casos de violência contra mulheres por dia (números de 2016).

Sob o lema “Párem de matar as mulheres” e em torno de palavras de ordem como “mulher não é um saco de pancada” ou “maternidade não é um matadouro”, juntaram-se no protesto organizado pelo coletivo Ondjango Feminista, homens e mulheres, das tradicionais vendedoras ambulantes a ativistas e políticos.

Depois de ter percorrido várias ruas da capital, a marcha terminou no Largo das Heroínas, no centro da capital angolana, com um conjunto de discursos e testemunhos de casos de violência.

A organização que convocou a marcha defende que o combate à violência contra as mulheres requer uma ação coordenada por parte do Estado, ao qual exige a adoção de leis “que efetivamente protejam as mulheres em todos os espaços”.