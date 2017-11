Na sala do Capitólio, a média de idades não deve passar dos 25 anos. Enquanto Oddisee faz poesia em movimento em tom maior, há um segurança a controlar os fumos da plateia. De barba grisalha, emana o charme de Isaac Hayes e a sapiência de Morgan Freeman. O responsável é bem sucedido na missão de controlar o fogo. Ninguém lhe fecha a cara perante o policiamento. Recebe sorrisos de compreensão e conversas animadas em troca.

Uma espécie de passagem de testemunho como aquela que o MC de Washington vai percorrendo em palco. No Vodafone Mexefest, todos os roteiros são possíveis. Há palcos e propostas para gostos plurais. O que se observa em doses mais económicas é a vontade de descobrir e misturar. Sintoma de uma cultura global de medo? De uma necessidade excessiva de "pertencer" que está a matar o ser?

Nenhuma das questões tem em Oddisse um réu. O espectro do hip-hop está muito além da ditadura das visualizações ou do preconceito de que toda a cultura é sexista e infantilizada. Há outro lugar comum que este MC derrota: a falsa ideia de que numa esfera "purista" do rap, a palavra é mais importante que as bases musicais. Além do discurso inteligente, poético e refletido, em que cada verso tem um peso e uma medida, Oddisee fá-lo com o jeito melodioso de um cantor soul e a habilidade musical de um Madlib, por exemplo. Sem o funk ou a soul, esta história não seria a mesma. Junta-lhe uma teatralidade espontânea de palco e um sentido de humor que dessacraliza alguma réstia de moralismo que podia sobrar das entrelinhas. Pena o modo económico em que se apresentou, apenas com DJ. Para manifestações como esta, o formato de MC + DJ começa a ser curto. Porque, de resto, está muito perto do verbo de Kendrick Lamar (de quem citou Alright) e da alma de Anderson Paak. Impõe-se voltar. Talvez no mesmo voo dos Songhoy Blues. A Casa do Alentejo abanou por todas as paredes com as rajadas de vento quente do Mali. A mesma sala onde antes os Fogo-Fogo tinham recriado as matinés imparáveis da Casa Independente. O inverso do que se passou no Coliseu dos Recreios, com os Destroyer. Um bom concerto mas deslocado, em que as memórias do David Bowie de "Young Americans", dos Roxy Music e dos New Order, no novo "ken" formaram uma massa de som aquém daquela que uma sala grande impõe - tinham ficado bem no São Jorge para onde foram escalados inicialmente.

E a fechar, os Orelha Negra aproveitaram a oportunidade para se desafiar de novo, recriando toda a coreografia visual que as expedições sonoras deixam em aberto - obra de Rui Vieira. O ainda fresco terceiro capítulo serviu de partida a uma jornada simbólica do festival de destinos incertos, do conforto à incerteza.