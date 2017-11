O processo em que o ex-vice-Presidente de Angola é acusado de corromper um procurador português tem contornos complexos, tendo seguido inclusivamente para julgamento sem que Manuel Vicente fosse intimado e constituído arguido. Mas nos últimos tempos têm sido as revelações advogado do Estado angolano e também arguido na Operação Fizz a causar surpresa.

Paulo Blanco – que além do Estado angolano também já defendeu Manuel Vicente – sugeriu que o Ministério Público (MP) não quis chegar aos verdadeiros beneficiários da alegada corrupção neste caso, apontando o dedo a Carlos Silva, vice-presidente do BCP e presidente do BPA, e ao advogado Proença de Carvalho. O conhecido advogado também reagiu, negando qualquer influência na Justiça.

O SOL teve acesso ao processo 208/13.9 TELSB, indicado por Paulo Blanco como tendo sido benéfico para os interesses do banqueiro Carlos Silva e em que Proença era o advogado. Caso a versão de Blanco seja tida em conta pela Justiça, este outro arquivamento poderá vir a complicar ainda mais um caso que hoje já deixou marcas nas relações entre Portugal e Angola e que até já levou o primeiro-ministro português a pedir um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre a imunidade de Manuel Vicente e a sua validade ou invalidade em Portugal – documento que o SOL confirmou ter sido ontem enviado para o primeiro-ministro e cujas conclusões deverão ser tornadas públicas muito em breve.

Sobre este inquérito que visava Carlos Silva, o advogado Paulo Blanco afirma na sua contestação, noticiada pelo SOL há 15 dias, que o arquivamento, para o qual terá sido essencial a intervenção de Orlando Figueira, acabou por ter um resultado de enorme importância, «por razões que o MP nunca percebeu como resulta da acusação».

«O Dr. Orlando Figueira [colaborava] com o Dr. Daniel Proença de Carvalho, tendo sido ele quem combinou com o Procurador da República, Paulo Gonçalves, a inquirição do Dr. Carlos Silva no âmbito do referido inquérito nº 208/13.9 TELSB que, por via do instituto da separação de processos, veio a dar origem ao processo n.º 356/14.8TELSB», referia-se na contestação.

