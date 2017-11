O homem do distrito de Beja aguarda agora julgamento em prisão preventiva, segundo adiantaram fontes policiais à agência Lusa.

De acordo com a Polícia Judiciária, o homem de 47 anos conseguiu que “as suas alunas, menores de oito anos, se sujeitassem a atos de natureza sexual por ele praticados” desde 2015 na escola do 1.º ciclo do ensino básico do distrito de Beja onde dava aulas.

Segundo fonte da Polícia, o homem foi detido na passada quarta-feira, tendo sido interrogado numa primeira instância na sexta-feira no Tribunal de Beja, onde foi decretado a medida de prisão preventiva. De acordo com o Ministério Público o homem está “indiciado pela prática de pelo menos 87 crimes de abuso sexual de crianças”.