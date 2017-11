Na embarcação seguia mais uma pessoa. As circunstancias que levaram à queda da mulher ainda não são conhecidas uma vez que "o tripulante que foi recolhido estava em choque, não estava em condições de prestar declarações que ajudassem muito", disse à Lusa o capitão do Porto do Douro e Leixões, Rodrigues Campos.

"Estamos agora tentar recolher dados mais objetivos. Para já, percebemos que terá sido um golpe de mar, uma onda mais forte, que terá abanado demais a embarcação e a mulher terá caído a água. O homem não conseguiu recuperá-la e a embarcação acabou por ser arrastada para uma zona rochosa da praia do Castelo do Queijo", acrescentou.

Na operação estão envolvidos meios da Polícia Marítima, dos Sapadores do Porto e elementos do serviço de Proteção Civil de Câmara Matosinhos, no mar está uma embarcação semirrígida da estação salva vidas de Leixões, uma mota de água da Polícia Marítima e uma corveta da Marinha.