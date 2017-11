A revelação de que um fenómeno «consistente com uma explosão» foi registado no dia e local onde o submarino argentino ARA San Juan emitiu a sua última transmissão antes de desaparecer levantou muitas críticas e fomentou a indignação entre os familiares dos 44 tripulantes a bordo. A má gestão do caso por parte da Marinha argentina, que alimentou durante mais de uma semana a esperança de que os marinheiros poderiam estar sãos e salvos, já criou rumores de que poderia haver mudanças de chefias.

Para acalmar um pouco a tensão, o presidente Mauricio Macri, reuniu-se com o ministro da Defesa e com os chefes de Estado-Maior ontem à tarde para se inteirar da situação e dos pormenores das operações de busca e salvamento.

«Por enquanto, nem o Presidente nem qualquer pessoa no Governo está a falar ou a avaliar mudanças [na hierarquia militar]. Todos os esforços devem ser feitos para encontrar o submarino e a sua equipa», disse uma fonte próxima do Presidente argentino ao jornal Clarín. O Ministério da Defesa já instaurou 40 inquéritos para se apurarem responsabilidades pelo sucedido.

O ARA San Juan desapareceu a 15 de novembro no Atlântico Sul, depois de ter saído de Ushuaia, a cidade mais austral do país. As operações de busca e salvamento, em que participaram três unidades da Armada, dois destruidores e uma corveta, a que se juntaram mais seis navios de diferentes nacionalidades, estenderam-se a uma área com um diâmetro de 300 quilómetros. Ontem, a Rússia juntou-se às operações ao destacar um avião Antonov AN-124 e um submarino teleguiado.

Esforços que não acalmam a indignação dos familiares dos tripulantes pela falta de informações e, sobretudo, pela demora na revelação de que tinha havido uma «explosão». «São uns desgraçados perversos! Manipularam-nos! Mentiram-nos!», disse Itatí Leguizamón, esposa de um dos marinheiros, que aguarda, há mais de uma semana, por informações na base naval de Mar del Plata, a mais de 400 km a sul de Buenos Aires. Leguizamón denunciou que em 2014 o submarino sofreu uma falha mecânica, tendo a tripulação chegado ao ponto de se despedir dos familiares tal a gravidade, e que nada foi feito para melhorar as condições do submergível. A esposa do marinheiro afirmou ainda que todos os tripulantes e seus familiares conheciam os problemas da embarcação. «Qualquer um que trabalhe lá sabe [das avarias], é outra coisa que eles não querem dizer», denunciou.

Opinião partilhada pelo pai de um dos tripulantes, Luis Tagliapietra, que contou ao canal televisivo Todo Notícias que depois da revelação da «explosão» foi abordado pelo comandante do seu filho que lhe apresentou as condolência e a quem perguntou «eles estão todos mortos?» e obteve como resposta um «sim» claro. As autoridades argentinas não confirmaram publicamente a morte da tripulação.

A informação da «explosão» foi avançada na quinta-feira pelo porta-voz da Armada, o capitão Enrique Balbi, durante uma conferência de imprensa. «Recebemos uma informação do embaixador na Áustria sobre um evento anómalo, singular, curto, violento e não nuclear consistente com uma explosão», afirmou. O militar referiu ainda que as causas e lugar preciso da explosão são ainda desconhecidos das autoridades, reafirmando o empenho das mesmas na procura do submergível. «Continuaremos a procurar. Vamos continuar com o esforço de busca do submarino San Juan», garantiu.

De acordo com as autoridades argentinas, a informação da explosão partiu da Organização do Tratado de Interdição Completa de Ensaios Nucleares, sediada em Viena, Áustria, na qual o embaixador argentino Rafael Grossi (que transmitiu a informação), esteve destacado. Uma das estações sísmicas e hidroacústicas da sua rede para verificar a realização de testes nucleares detetou a explosão, comunicando-a aos oficiais superiores.