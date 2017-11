À medida que se vai aproximando o dia D para os trabalhadores votarem o pré-acordo assinado entre a administração da Autoeuropa e a Comissão de Trabalhadores (CT) e que está marcado para a próxima quarta-feira, a fábrica de Palmela acena com novos dados: aumento de produção e mais contratações além das que já estavam previstas. Afinal vão ser produzidos 280 mil veículos, mais oito mil do que estavam inicialmente previstos, e contratar mais 400 trabalhadores no próximo ano que se vão juntar aos 2.120 funcionários já recrutados desde o início de 2017, refere ao SOL o presidente da CT, Fernando Gonçalves.

«No final do próximo ano vamos atingir largamente os cinco mil trabalhadores, muito acima dos 4.735 que estavam previstos quando foi anunciado o fabrico do novo modelo», salienta.

Mas responder a estes novos desafios implica mudanças nos horários de trabalho, daí o pré-acordo prever a implementação de dois tipos de horários distintos: um que irá vigorar de fevereiro a julho do próximo ano e outro que já inclui a laboração contínua da fábrica de automóveis de Palmela depois do habitual período de férias dos trabalhadores (em agosto). Este segundo turno já contempla o trabalho ao domingo.

Fernando Gonçalves acredita que haja boa recetividade dos trabalhadores face a estes alterações porque «percebem o que está em causa: o aumento da produção e dos postos de trabalhadores». Ainda assim admite que «a mudança é sempre difícil, mas não podemos olhar só para o presidente e sim para um futuro».

Numa primeira fase - de fevereiro a julho – será aplicado um modelo transitório que irá permitir a adaptação ao modelo de laboração contínua. E, durante este período, o horário de trabalho será de segunda a sexta-feira, excluindo desta forma os fins de semana, que originaram o descontentamento por parte dos trabalhadores. Ainda assim, será acordado um plano extraordinário de trabalho que será realizado aos sábados, em que é excluído o turno da noite. Feitas as contas, dá uma média de dois sábados por mês, podendo ser trabalhados no turno da manhã ou no turno da noite - que termina à meia-noite. Por esse dia, o trabalhador recebe uma folga que será gozada nessa semana. Mas se trabalhar dez horas terá direito a descanso suplementar, ambos pagos com uma verba calculada sobre o salário-base acrescido de subsídio de turno, mas que «não poderá resultar num valor inferior a 175 euros desde que cumpra com o seu plano de trabalho individual».

Já na segunda fase, a aplicar após férias, ou seja, a partir de 17 de agosto, a fábrica de Palmela irá funcionar de modo contínuo, estando para isso prevista a criação de uma quarta equipa. «Perante a importância de ter dois ou mais dias de descanso seguidos, nomeadamente aos fins de semana, garantir a criação de mais emprego e aumento de capacidade produtiva, a empresa pretende implementar uma quarta equipa para a introdução de um modelo de trabalho de laboração contínua», refere o documento.

Todos os trabalhadores abrangidos por este modelo terão direito a um pagamento mensal de 150 euros. No entanto, «as ausências que influenciam o pagamento do salário-base influenciam da mesma forma este prémio». Já todo o trabalho prestado fora do calendário acordado, aos feriados, em dia de descanso complementar ou em dia de descanso obrigatório, será pago como suplementar a 100%.