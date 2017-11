Aconteceu o que já se esperava há largas semanas: o Benfica está fora das competições europeias esta temporada. As águias, que já estavam ligadas às máquinas desde o desaire em Old Trafford, frente ao Manchester United (2-0), despediram-se definitivamente da Liga dos Campeões – mas também da Liga Europa – ao perder por igual resultado em Moscovo, perante o CSKA. Este desaire – o quinto em igual número de jogos –, porém, significa bem mais do que apenas um adeus europeu precoce: marca aquela que é já a pior participação de sempre do conjunto encarnado na prova milionária e é, para já, a pior de sempre de qualquer clube português numa fase de grupos da maior prova europeia de clubes.

Até agora, o pior desempenho luso em igual fase pertence ao Sporting, que em 2000/01 fez apenas dois pontos. Com três pontos – pecúlio máximo a que o Benfica pode agora aspirar –, dois registos: Braga em 2012/13 e novamente o Sporting, na época passada. A diferença da atual época europeia dos encarnados em relação a todos estes exemplos é que qualquer um deles já somava pontos nesta altura da prova.

Ao Benfica europeu 2017/18 resta agora, assim, um objetivo a atingir: vencer o Basileia na Luz, no próximo dia 5 de dezembro, para limpar a face e evitar escrever a página mais negra de uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões. Qualquer outro desfecho deixa os comandados de Rui Vitória na história pelos piores motivos.

Curiosamente, atentando aos dados da UEFA, as águias reinam em todos os parâmetros atacantes: têm mais remates, mais posse de bola, mais passes ou mais cantos do que FC Porto e Sporting. Os resultados é que estão longe de espelhar tal realidade.

Mais Europa para dragões e leões

Cenário muito diferente vivem dragões e leões. Os primeiros conseguiram, com o empate na Turquia, diante do Besiktas (1-1), garantir que dependem apenas de si próprios para seguir em frente na competição: basta vencer o Mónaco no Dragão ou, pelo menos, fazer o mesmo resultado que o Leipzig frente aos turcos, na Alemanha. Já os segundos voltaram a vencer o Olympiacos (3-1) e reservaram, pelo menos, um lugar na Liga Europa. Chegar aos oitavos da Champions é que será tarefa mais complicada: o Sporting tem de vencer o Barcelona em pleno Camp Nou e esperar que a Juventus não ganhe na Grécia.