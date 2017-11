Alguns efémeros como a Kapa, que para um jovem devorador de jornais como eu era matéria colecionável, outros marcantes como o DNa e a revista Nós, parte integrante do primeiro ano de vida do jornal i.

Falecido ontem de um cancro no estômago no Hospital da Luz, depois de ter combatido e vencido um cancro de pulmão, Pedro Rolo Duarte começou a trabalhar aos 17 anos e passou grande parte da vida em redações, fossem elas de diários (chegou a fazer parte da direção do Diário de Notícias), de semanários (esteve na equipa fundadora de O Independente, onde editou a revista Vida 3, e antes tinha sido diretor adjunto do Se7e). Também passou pela televisão e pela rádio, onde conduziu sobretudo programas de entrevistas.

Dizia que «ser jornalista é ter curiosidade» e com esse grande trunfo acrescenta-se «o gosto por comunicar, o gosto por escrever, o gosto por ler, o gosto por observar, o gosto por ouvir» e daí sai o jornalismo. Para Pedro Rolo Duarte fazer isso era quase como respirar, razão talvez pela qual teve desde cedo cargos relevantes na imprensa portuguesa e capacidade para ser inovador, ajudando a mudar a paisagem cinzenta da imprensa portuguesa do final dos anos 1980, princípio dos anos 1990. Continuando depois a fazê-lo com um suplemento cultural de grande qualidade como o DNa, criado em 1996.

Num recente post no seu blogue, falava de ter encontrado a coleção de 50 números da Nós e de como ao revisitá-las se deu conta que era um projeto mais importante do que pensava: «Um prazer inesperado que deve tudo a quem escreveu e desenhou – mas não deixa de me envaidecer por ter assinado por baixo. Ser editor também é isso».