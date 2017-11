Após a remoção do tumor e algumas sessões de radioterapia, regressou à televisão integrando o elenco da novela Espelho d’Água, atualmente transmitida pela SIC. Em maio, sofreu uma recaída e foi obrigado a deixar para trás a profissão e paixão. Uma reincidência do cancro obrigou-o a voltar aos tratamentos, de rádio e quimioterapia. «Para evitar todas as deturpações e especulações sobre o estado de saúde do ator João Ricardo informo que o tumor reapareceu e que o ator está em fase de tratamentos», prevenia em outubro um comunicado da agência Layjan, que o representava.

Presença regular na televisão nos últimos vinte anos, João Ricardo estreou-se em 1989 pela mão de Tozé Martinho e Manuel Arouca na série Caixa Alta. Na estação pública participou, como ator convidado, em O quadro roubado e Nós os ricos, e já com honras de elenco em Lelé e Zequinha e Cruzamentos.

Na mudança para o privado, esteve na novela Coração de Malandro da TVI em 2003 até assinar um contrato de exclusividade pela SIC, onde foi protagonista de uma das novelas de maior audiência: Laços de Sangue, em 2010. No cinema fez parte dos elencos de A Passagem da Noite (2003), de Luís Filipe Rocha; A costa dos murmúrios (2004), de Margarida Cardoso; Os Meus Espelhos (2005), de Rui Simões; e Corrupção (2007), A Corte do Norte (2008) e Filme do Desassossego (2010), todos de João Botelho. No teatro, trabalhou com o Teatroesfera e com o Teatro Nacional D. Maria II, onde encenou Sonho de uma Noite de Verão (2004) e A Ilha Encantada (2005), de Shakespeare. Foi ainda diretor do Teatro de Carnide.

Deixa Rodrigo, o filho e maior projeto de vida. «A tábua a que eu me agarro», confessou no programa Alta Definição. Os antecedentes familiares de João Ricardo não eram pacíficos. Aos 16 anos deixara a casa do pai que o criou sozinho. Viveu como um sem-abrigo na Rua Augusta, em Lisboa, durante seis meses, sustentando-se a fazer mímica. A mesma morada onde viveria mais tarde com a namorada Teresa Guilherme. «Ela sabe o que valeu no meu coração», disse da ex-companheira.