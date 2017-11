Os últimos meses não têm sido fáceis para o Ministro da Saúde. Às várias greves a correr no setor, soma-se agora a polémica com a mudança do Infarmed para o Porto.

Adalberto Campos Fernandes anunciou esta semana a intenção de transferir 70% da estrutura da autoridade nacional do medicamento para a Invicta a partir de janeiro de 2019. O anúncio foi feito durante o encerramento de uma conferência, apanhando «completamente de surpresa» tanto a presidente do Infarmed como os funcionários, que souberam poucas horas antes.

Mas, sem ter pedido previamente à comissão de trabalhadores do Infarmed um parecer escrito sobre a transferência, a decisão do ministro é ilegal, de acordo com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Compensação ao Porto

O parecer «não é vinculativo» mas, sem este pedido por parte do ministro, os trabalhadores podem «impugnar judicialmente a sua transferência», explicou ao i o advogado Filipe Azoia.

Há 40 anos que a autoridade do medicamento está em Lisboa e o anúncio de Adalberto Campos Fernandes aconteceu um dia depois de o Porto ter sido rejeitado para acolher a Agência Europeia do Medicamento (EMA). Tanto o ministro como o primeiro-ministro recusam a ideia de que a mudança para oPorto seja «uma compensação» mas nenhum dos dois quis revelar quando foi tomada a decisão. Em entrevista à Antena 1, o primeiro-ministro declarou que a decisão «já estava tomada» e que seria «uma sequência natural da vitória da EMA a proximação do Infarmed».

Ontem, a comissão de trabalhadores acrescentou ainda que nem no Plano Estratégico do Infarmed para 2017-2019, homologado em 29 de setembro, nem no documento da candidatura à EMA consta esta medida.

De acordo com o ministro, a transferência será feita de forma gradual entre janeiro de 2019 e os dois ou três anos seguintes. Em Lisboa, ficará apenas um polo regional. Sobre o custo da medida nada foi concretizado, sendo que o ministro garante que será «reduzido» tendo em conta que «contará com a disponibilidade de instalações já existentes». O SOL sabe que o edifício pensado para acolher o Infarmed é o palácio dos Correios, na Avenida dos Aliados.

Um dia após o anúncio da transferência, os funcionários fizeram um inquérito e entre os 321 inquridos, 291 (91%) já fizeram saber que não querem ir para o Porto. Apenas 20 se mostraram disponíveis para se mudarem para a Invicta.

Com estes resultados, que foram enviados para o Ministério da Saúde, os funcionários já pediram para serem recebidos em Belém e pelo primeiro-ministro. Ontem foram ouvidos pelos partidos com assento parlamentar e o PSD quer chamar Campos Fernandes ao Parlamento.