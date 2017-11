Um novo estudo, publicado na revista científica ‘The Lancet’ fala sobre um novo tratamento para a equiziofrenia. O tratamento consiste em usar um avatar para combater as alucinações da doença. Desse modo, os doentes ficam menos angustiados e passam a ter alucinações com menos frequência do que quando são submetidos ao tratamento convencional.

Um em cada quatro doentes de esquiziofrenia ouve vozes mesmo com o tratamento tradicional. Esta nova pesquisa, desenvolvida por investigadores da Universidade College London e da King’s College London, pretende através de uma simulação virtual personalizar as alucinações.

Com a ajuda de um computador o paciente cria o avatar com uma voz, representando as vozes que ele costuma ouvir nas suas alucinações.

Segundo a BBC, para o estudo 150 doentes foram divididos em dois grupos: um foi submetido a seis sessões com o avatar e o outro a tratamento convencional. Os resultados mostraram que a nova terapia era duas vezes mais eficaz na redução da ocorrência de alucinações.

Os investigadores acreditam que esta nova terapia pode trazer uma nova abordagem para o tratamento da esquizofrenia e ajudar a melhorar significativamente o doente com o passar do tempo.