O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, abordou nesta sexta-feira a posição do seu homólogo do Braga, António Salvador, na reunião do G15, o grupo dos clubes da Liga portuguesa extra-três "grandes", onde o líder bracarense defendeu a possibilidade de acabar com os empréstimos entre clubes do mesmo campeonato.

"Achei engraçado o António Salvador ser contra os empréstimos e ter lá um jogador que nos pediu muito, que é o João Carlos Teixeira. Espero que em janeiro o devolva para ser coerente", disparou o presidente portista, em declarações reproduzidas pelo site oficial do clube. O médio cedido pelos dragões soma 13 jogos (oito a titular) e um golo pelo Braga, que tem nas suas fileiras ainda jogadores emprestados pelo Benfica (André Horta) e Sporting (Jefferson).

Em relação à ameaça de greve dos árbitros, entretanto adiada, Pinto da Costa preferiu manter-se à margem do assunto: "Respeito qualquer decisão dos árbitros. Não sou eu que tenho de resolver o assunto. Os árbitros é que têm de decidir o que devem fazer."