O governo egipcio anunciou ao início da noite que está a levar a cabo operações de bombardeamento nas zonas montanhosas na Península do Sinai onde esta sexta-feira um grupo de homens armados matou pelo menos 230 pessoas numa mesquita sufi.

Segundo o comando militar, os ataques aéreos estão a alvejar as montanhas em torno da mesquita al-Rauda, onde as Forças Armadas acreditam que os jihadistas estão escondidos. Várias testemunhas dão conta no terreno de explosões e bombas.

O ataque desta sexta-feira contra uma mesquita sufi em Bir al-Abed desenrolou-se praticamente sem resposta das forças de segurança egípcias, que há anos menosprezam as atividades jihadistas na Península do Sinai, considerando que fazem parte da oposição ilegalizada da Irmandade Muçulmana.

No início do ano, o Presidente egípcio, Abdel Fatah el-Sisi, anunciou uma série de operações antiterrorismo em que anunciou mortes recorde de jihadistas no Sinai – numa ocasião, ao cabo de nove dias reivindicou a morte de mais de 400 homens armados.

Mas as operações militares na Península parecem ser frequentemente exageradas pelo comando militar no Cairo. A população local, onde há uma grande presença de bedoínos, afirma que o Exército encena muitas vezes rusgas e detenções para melhorar a imagem de segurança.