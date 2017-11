Conhecido pelo seu temperamento... especial, Eric Cantona abriu agora uma polémica com o PSG. Ao ser questionado sobre que jogador gostaria de ver a envergar a mítica camisola 7 no atual plantel do Manchester United - o número encontra-se vago neste momento -, o antigo internacional francês referiu o nome de Pastore, que nas últimas épocas perdeu espaço no PSG, dada a sofreguidão com que os parisienses têm atacado o mercado.

Ora, foi por aí que Cantona encaminhou a sua farpa ao clube controlado pelo xeque Al-Khelaifi. "O Pastore joga pela Argentina, que é um grande país, mas não joga no PSG, um clube pequeno que só é grande porque tem muito dinheiro", disparou, em declarações ao canal de Youtube "FullTimeDevils". Na sua carreira, recorde-se, Cantona representou o Marselha, o grande rival dos parisienses.

Quem não achou muita piada foi, como se previa, o PSG. Através da sua conta de Twitter, o clube da capital francesa reagiu lembrando uma frase enigmática de Cantona, proferida pelo francês quando foi suspenso por agredir um adepto durante uma partida do Manchester United com o Crystal Palace, em 1995: "Quando as gaivotas seguem o barco, é porque pensam que os peixes vão ser atirados ao mar."

« When the seagulls follow the trawler, it is because they think 🐟 will be thrown into the sea. » https://t.co/CZbeU8YZCl — PSG Officiel (@PSG_inside) 23 de novembro de 2017

Recentemente, questionado sobre o significado dessa expressão que ficou famosa na Grã-Bretanha, Cantona revelou que a mesma... não significa nada e que se tratou apenas de uma manobra de diversão para os jornalistas. Reveja aqui esse momento hilariante: