Há três anos que o Sinai atravessa uma violenta onda de ataques terroristas de inspiração jihadista, mas nada que se compare ao atentado desta sexta-feira lançado contra uma mesquita sufi no norte da península que liga África ao Médio Oriente. Numa sucessão demorada de explosões e disparos de espingardas automáticas, um grande grupo de homens armados e em jipes atacou a mesquita de Bir al-Abd e matou, segundo as últimas informações, 239 pessoas, ferindo outras 109. Muitas estão em estado grave no maior dos hospitais na região, em El Arish. “Basicamente, estão cravados de balas em praticamente todos os sítios do corpo”, dizia sexta-feira à noite um dos médicos do hospital ao "New York Times". Outras vítimas, afirmava, estavam sem membros ou profundamente queimados. “Isto é uma loucura.”

O ataque foi executado com frieza, sem polícia ou militares à vista, o que não é surpreendente numa região há décadas ignorada pelo governo e mais recentemente ostracizada pelo golpe de Estado que tirou do poder o primeiro presidente democraticamente eleito no Egito, Mohamed Morsi, do movimento islamista Irmandade Muçulmana. O grupo de atacantes chegou a Bir al-Abd em jipes e – aqui os relatos divergem – atiraram uma bomba para dentro da mesquita, ou um bombista suicida avançou para o seu interior. O que é certo é que ocorreu uma explosão no momento mais movimentado das cerimónias de sexta-feira, ao meio-dia local, e os fiéis saíram em pânico para a rua. Foi aí, nas ruas e não na detonação do interior do edifício, que ocorreu o grande massacre: os atiradores, afinal, usaram a bomba apenas como manobra de diversão.

Os terroristas dispararam continuamente as suas espingardas automáticas contra a multidão que fugia do interior da mesquita, amontoando os corpos à saída do edifício que, na realidade, ficou quase intacto. Os atacantes dispararam durante tanto tempo que as ambulâncias chegaram, carregaram alguns corpos e feridos, e os homens armados ainda lá estavam, como contavam várias testemunhas sexta-feira ao New York Times. Vários veículos de emergência foram atingidos pelos atacantes, que operaram livremente. As autoridades chegaram atrasadas e os jihadistas fugiram nos mesmos jipes em que chegaram. “Os militares e a polícia vão reivindicar a sua vingança”, prometeu horas mais tarde o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, ainda de mãos a abanar, num discurso televisivo ao país.

Olhos voltam-se para Sisi

O presidente e os líderes do aparelho de segurança egípcio acionaram o estado de emergência depois do ataque de sexta-feira, como, aliás, já havia feito antes para a Península do Sinai. O governo declarou também um recolher obrigatório para a cidade onde ocorreu o ataque, situada a cerca de 200 quilómetros da capital, Cairo.

Por Bir al-Abd, como no resto do país e na região, lidava-se sexta-feira com os mortos, sim, mas também com o primeiro ataque dos rebeldes jihadistas contra muçulmanos – os sufi praticam uma interpretação mística do islão e são vistos pelas correntes mais ortodoxas como apóstatas.

“Não acredito que atacaram uma mesquita”, contava um imã local sexta-feira ao diário nova-iorquino, não querendo identificar-se por receio de represálias. O próprio Hamas, o movimento islamista palestiniano na Faixa de Gaza, a quem muitas vezes se aponta o dedo acusando-o de apoiar os movimentos no Sinai, condenou o ataque não reivindicado. Numa nota à imprensa, o grupo disse que o atentado “tratou-se de uma explosão criminosa” que “viola todos os comandos divinos e valores humanos”. “É uma grande afronta para os muçulmanos no mundo.”

Os olhos voltam-se agora para el-Sisi, antigo general, cujo golpe em 2013 acicatou os movimentos islamistas no Sinai, onde existe uma grande população beduína que é largamente ignorada pelo governo – para além do mais, os generais associam os grupos terroristas da península com a Irmandade Muçulmana, o partido que ilegalizou depois do golpe.

A violência cresceu em 2014, quando vários grupos armados se declararam pelo Estado Islâmico e as operações se tornaram tão sangrentas e sofisticadas que se especula que alguns líderes do grupo se tenham mudado para lá.

O problema de Sisi será convencer a população de que faz o suficiente para frenar os rebeldes, mesmo depois de ter lançado uma série de operações no início do ano nas quais foi anunciando conquistas implausíveis. Só em nove dias no mês de abril, por exemplo, o governo egípcio disse ter aniquilado 415 militantes no Sinai. Poucos acreditaram então e menos ainda o levam a sério depois do ataque desta sexta.