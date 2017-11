Jamie Ciero terá processado a Disney e as cantoras da música, Demi Lovato e Idina Menzel, por plágio do tema ‘Let it Go’, banda sonora do filme Frozen.

O cantor encontrou algumas semelhanças entre o tema e a sua canção ‘Volar’.

Segundo o site TMZ, Ciero acredita que a melodia, produção, letra e temas do tema de Frozen são as mesmas de ‘Volar’.

Ouça as duas músicas.