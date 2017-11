Mais um capítulo no caso Oscar Pistorius: em julho do ano passado, o antigo atleta paralímpico - e também olímpico - foi condenado a seis anos de prisão pelo assassínio da sua noiva, Reeva Steenkamp - já depois de, em 2014, uma primeira sentença ter ditado cinco anos, considerando que se tratou de homicídio involuntário. Agora, viu a pena subir para 13 anos e cinco meses, após um pedido de revisão da mesma pelo Ministério Público (MP), que havia classificado a sentença inicial como "escandalosamente leve" e exigido o aumento para 15 anos.

Na visão do MP sul-africano, não existiam atenuantes que justificassem uma pena inferior a 15 anos - pena mínima prevista pela lei daquele país para a acusação de homicídio. Ao pedir a revisão dos seis anos inicialmente aplicados, a acusação recordou que Pistorius disparou quatro vezes e que era uma pessoa treinada e não vulnerável, considerando o assassinato uma "brutalidade" e questionando o arrependimento do atleta. Já a defesa reafirmava que Pistorius tinha agido por medo e que nesse momento estaria sem as próteses que utiliza para substituir as pernas, amputadas quando ainda era uma criança.

Todo o caso remonta a 14 de fevereiro de 2013, quando Pistorius matou a noiva em sua casa, em Pretória, com quatro tiros através da porta da casa-de-banho, que se encontrava fechada. Desde o início do processo que o ex-atleta alega ter pensado que no local estava um assaltante, mas a verdade é que já havia registos de discussões conjugais graves entre o casal.