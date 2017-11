Os pais deste bebé de 15 meses levaram-no para um campo de férias em Rockmont, nos Estados Unidos da América e o menino fez sucesso.

O menino foi colocado em frente a uma multidão com cerca de 500 pessoas e conseguiu que lhe obedecessem mais rapidamente do que qualquer monitor do acampamento.

Quando o bebé batia palmas ou levantava os braços, a multidão imitava-o.

Veja o momento.