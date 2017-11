O ator está em Lisboa para participar no Leffest 2017 e decidiu dar um passeio pela cidade.

A convite da organização Lisbon & Sintra Film Festival, Pattinson chegou a Portugal na quinta-feira e esta sexta-feira, no Instagram do festival, foi partilhada uma fotografia do ator perto da Adega de Colares, em Sintra.

O ator vai estar presente na exibição do filme Cosmopolis e ainda no filme Good Time.

O festival decorre entre 17 e 26 de novembro, em Lisboa e Sintra.