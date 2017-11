Têm sido feitos vários rankings sobre os destinos de sonho e o que deve mesmo visitar. Desta vez o Business Insider falou com alguns especialistas em viagens e turismo e elaborou uma lista com os 25 destinos ‘obrigatórios’ para visitar no próximo ano.

Portugal não ficou de fora e consta dois destinos portugueses na lista. A Costa Alentejana, com destaque para Porto Covo e Sines e São Miguel, nos Açores foram os destinos de eleição para 2018.

Na lista constam ainda países como Cuba, Matal, Caraíbas, Estados Unidos da América e Japão.