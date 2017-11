A estação de metro de Oxford Circus foi evacuada esta sexta-feira à tarde, depois haverem relatos de fumo. A polícia já avançou que se ouviram disparos.

Police called at 16:38 to a number of reports of shots fired on #OxfordStreet & underground at Oxford Circus tube station. Police have responded as if the incident is terrorist related. Armed and unarmed officers are on scene and dealing along with colleagues from @BTP

Segundo o The Independent, depois de ter sido reportada uma emergência a polícia dirigiu-se para a estação de metro e começou a evacuar as pessoas, que entraram em pânico e começaram a correr.

As autoridades estão a aconselhar que as pessoas fiquem dentro de casa de forma a protegerem-se e que evitem circular naquela zona. Estão pelo menos três helicópteros a sobrevoar a zona e ambulâncias estão a dirigir-se para o local.

As autoridades britânicas ainda não confirmaram a causa do alerta, mas a estação encontra-se fechada e os comboios estão com com a circulação interrompida. Aquele local também já está fechado e as autoridades estão a investigar o incidente, para saber se tem alguma ligação terrorista.

A polícia londrina adiantou, através do Twitter, que ainda não conseguiram localizar qualquer suspeito ou evidências de ter havido disparos e por isso já reabriu a zona, adiantando que o incidente não provocou feridos.

We have not located any trace of suspects, evidence of shots fired or casualties. Officers still on scene. If you are in a building stay there, if you are on the street in #OxfordStreet leave the area. Officers continue to search the area. More updates as soon as we have them